Può chiederlo chi è fuggito da un regime

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Può chiederlo chi è fuggito da un regime' è 'Asilo Politico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASILO POLITICO

Perché la soluzione è Asilo Politico? L'asilo politico è un provvedimento che permette a una persona di chiedere protezione a un altro paese dopo aver fuggito da un regime oppressivo. Questa richiesta nasce dalla necessità di trovare rifugio e sicurezza, evitando persecuzioni o violazioni dei diritti umani. Chi cerca asilo politico può ottenere protezione temporanea o permanente, garantendo libertà e sicurezza. La richiesta si basa sulla condizione di chi ha lasciato il proprio paese a causa di un regime autoritario o repressivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può chiederlo chi è fuggito da un regime". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Può chiederlo chi è fuggito da un regime nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Asilo Politico

In presenza della definizione "Può chiederlo chi è fuggito da un regime", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può chiederlo chi è fuggito da un regime" conferma che la soluzione 'Asilo Politico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Asilo Politico

A Ancona S Savona I Imola L Livorno O Otranto P Padova O Otranto L Livorno I Imola T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può chiederlo chi è fuggito da un regime" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asilo Politico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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