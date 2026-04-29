Può chiederlo chi è fuggito da un regime
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Può chiederlo chi è fuggito da un regime' è 'Asilo Politico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASILO POLITICO
Perché la soluzione è Asilo Politico? L'asilo politico è un provvedimento che permette a una persona di chiedere protezione a un altro paese dopo aver fuggito da un regime oppressivo. Questa richiesta nasce dalla necessità di trovare rifugio e sicurezza, evitando persecuzioni o violazioni dei diritti umani. Chi cerca asilo politico può ottenere protezione temporanea o permanente, garantendo libertà e sicurezza. La richiesta si basa sulla condizione di chi ha lasciato il proprio paese a causa di un regime autoritario o repressivo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può chiederlo chi è fuggito da un regime". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Può chiederlo chi è fuggito da un regime nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Asilo Politico
In presenza della definizione "Può chiederlo chi è fuggito da un regime", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può chiederlo chi è fuggito da un regime" conferma che la soluzione 'Asilo Politico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Asilo Politico
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può chiederlo chi è fuggito da un regime" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asilo Politico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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