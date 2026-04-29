Gli uccelli con il frac

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli uccelli con il frac' è 'Pinguini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PINGUINI

Perché la soluzione è Pinguini? I pinguini sono uccelli caratterizzati da un aspetto elegante, spesso associato a un abbigliamento formale come il frac. Questi volatili si distinguono per la postura eretta e il piumaggio bianco e nero, che ricorda un abito da sera. La loro presenza in ambienti gelidi e le movenze coordinate contribuiscono a creare l'immagine di un uccello vestito in modo impeccabile. La loro eleganza naturale li rende unici tra gli uccelli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli uccelli con il frac". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Gli uccelli con il frac nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pinguini

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli uccelli con il frac" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli uccelli con il frac" conferma che la soluzione 'Pinguini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pinguini

P Padova I Imola N Napoli G Genova U Udine I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli uccelli con il frac" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pinguini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uccelli acquatici dell Antartide che non volanoUccelli dell Antartide bianconeri che non volanoVivono in AntartideUccelli dei CaradriformiUccelli rapacialpini: comuni uccelli di montagna simili ai corviGrandi uccelli neri acquaticiVoraci uccelli rapaci