La Soluzione ♚ Uccelli rapaci

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Uccelli rapaci. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FALCHI

Curiosità su Uccelli rapaci: Vedi rapace (disambigua). un rapace è un tipo di uccello predatore che caccia e si nutre di altri animali. le caratteristiche principali dei rapaci sono... Anna Falchi, pseudonimo di Anna Kristiina Palomäki (Tampere, 22 aprile 1972), è un'attrice, conduttrice televisiva, ex modella e produttrice cinematografica italiana con cittadinanza finlandese, considerata un sex symbol degli anni 1990 e 2000.

