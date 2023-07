Grandi uccelli neri acquatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi uccelli neri acquatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORMORANI

Significato/Curiosità : Grandi uccelli neri acquatici

I cormorani sono grandi uccelli neri acquatici conosciuti per le loro abilità di nuoto e di pesca. Queste affascinanti creature sono presenti in molte parti del mondo, sia in ambienti marini che d'acqua dolce. I cormorani hanno un piumaggio nero lucido e un corpo snello, con ali larghe che consentono loro di volare agilmente attraverso l'acqua. Sono eccellenti pescatori, immergendosi sott'acqua per catturare pesci, crostacei e altre prede acquatiche. Dopo la pesca, i cormorani spesso si posizionano su rami, pali o rocce con le ali spalancate per asciugare le penne al sole. Questo comportamento distintivo li rende riconoscibili e affascinanti da osservare. I cormorani sono un elemento importante negli ecosistemi acquatici, contribuendo al controllo delle popolazioni ittiche e al mantenimento dell'equilibrio naturale.

