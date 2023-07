Stabilisce la priorità in pronto soccorso fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabilisce la priorità in pronto soccorso fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRIAGE

Significato/Curiosita : Stabilisce la priorita in pronto soccorso fra

Livello di priorità. i mezzi generalmente utilizzati sono msb (mezzo di soccorso di base), msi (mezzo di soccorso intermedio) o msa (mezzo di soccorso avanzato)... Catastrofi), un triage preliminare viene effettuato direttamente dai primi soccorritori direttamente nel sito dell'evento. tale triage, detto triage rapido, viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

