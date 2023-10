Riparare una falla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riparare una falla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TURARE

Significato/Curiosita : Riparare una falla

Innescherebbero una reazione provocando una tempesta di fulmini sullo squarcio. i fulmini genererebbero l'ozono necessario per poter riparare la falla. l'operazione... Innescherebberoreazione provocandotempesta di fulmini sullo squarcio. i fulmini genererebbero l'ozono necessario per poterla. l'operazione... Il distretto di Turar Rysqulov (in kazako ) è un distretto (audan) del Kazakistan con capoluogo Qulan. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Riparare una falla : riparare; falla; Si chiamano per riparare le tubature dell acqua; Si alza per riparare il collo; riparare , porre rimedio; Un esperto che sa riparare apparecchi riceventi; Sa riparare gli avvolgibili; riparare o rivestire; Proteggere e riparare ; Il bruco lo è della farfalla ; Sono annodati a farfalla ; Nuotano a farfalla ; Uno stadio della farfalla ; Una farfalla notturna; Farfalla simile alla tignola; La falla ci che ha scritto Lettera a un bambino mai nato;

Cerca altre Definizioni