La Soluzione ♚ Tappare La definizione e la soluzione di 6 lettere: Tappare. TURARE Scusi, lei è favorevole o contrario è un film italiano del 1966, secondo film da regista di Alberto Sordi, che ne ha scritto anche la sceneggiatura con la collaborazione di Sergio Amidei e di Dario Argento, quest'ultimo non accreditato. Il titolo allude al dibattito aperto in quegli anni riguardante il divorzio introdotto in Italia nel 1970. Verbo Transitivo turare (vai alla coniugazione) chiudere una cavità utilizzando un tappo turare una bottiglia (senso figurato) chiudere per non sentire suoni o odori turati il naso perché c'è un odore di marcio Sillabazione tu | rà | re Pronuncia IPA: /tu'rare/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Sinonimi tappare Contrari sturare Parole derivate turacciolo, turarsi Altre Definizioni con turare; tappare; Riparare una falla; Il montare degli interessi; Tappare un condotto;

TURARE

