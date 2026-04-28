Danneggiato compromesso guastato

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danneggiato compromesso guastato' è 'Rovinato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROVINATO

Perché la soluzione è Rovinato? Una cosa rovinata è quella che ha subito danni o alterazioni che ne compromettono l'aspetto, il funzionamento o la qualità. Quando un oggetto o un elemento si presenta rovinato, significa che è stato guastato e non è più integro come prima. Può trattarsi di un prodotto, un vestito o anche di un ambiente, che ha perso le sue caratteristiche originali a causa di incidenti o usura. La condizione di rovinato indica dunque uno stato di deterioramento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Danneggiato compromesso guastato". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Danneggiato compromesso guastato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rovinato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Danneggiato compromesso guastato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Danneggiato compromesso guastato" conferma che la soluzione 'Rovinato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Rovinato

R Roma O Otranto V Venezia I Imola N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Danneggiato compromesso guastato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rovinato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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