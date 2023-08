Compromesso da seguire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compromesso da seguire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VIA DI MEZZO

Significato/Curiosita : Compromesso da seguire

Nell'episodio le elezioni scolastiche, consiglierà al marito la tattica del compromesso da seguire per vincere le elezioni. nell'episodio la recita scopriamo che si... 264274 via di mezzo è una strada del centro storico di firenze, situata tra piazza sant'ambrogio a borgo pinti, con intersezioni con via de' pepi e via fiesolana...