La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Finito sul lastrico' è 'Rovinato'.

ROVINATO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Rovinato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rovinato? Rovinato indica qualcosa o qualcuno che è stato distrutto, compromesso o deteriorato in modo grave. Può riferirsi a un oggetto, una persona o una situazione che ha subito danni irreparabili, finendo in uno stato di totale deterioramento o rovina. In sostanza, descrive una condizione di grande perdita o disfacimento, come suggerisce anche l'espressione finito sul lastrico.

Contraddistingue tutto ciò che è perfettamente finitoAnagramma di lastrico che rima con calcioResta finito il fuocoGame = gioco finitoHa finito di scrivere la tesi universitaria

R Roma

O Otranto

V Venezia

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

