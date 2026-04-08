Guastato compromesso

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Guastato compromesso' è 'Incrinato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCRINATO

Perché la soluzione è Incrinato? La voce INCRINATO si riferisce a un elemento che mostra segni di rottura superficiale o crepe, indicando una compromissione della sua integrità strutturale. Quando qualcosa è INCRINATO, si evidenziano linee di frattura che possono essere conseguenza di stress, usura o danni accidentali. La presenza di crepe suggerisce che il componente o l’oggetto ha subito un danno parziale, rendendolo più fragile e soggetto a ulteriori deterioramenti. In questo modo, si evidenzia chiaramente come l’incrinatura rappresenti un guastato compromesso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guastato compromesso". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Guastato compromesso nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Incrinato

La soluzione associata alla definizione "Guastato compromesso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guastato compromesso" conferma che la soluzione 'Incrinato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Incrinato

I Imola N Napoli C Como R Roma I Imola N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guastato compromesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incrinato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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