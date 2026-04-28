I carceri di un tempo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I carceri di un tempo' è 'Prigioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIGIONI

Perché la soluzione è Prigioni? Le prigioni sono strutture destinate alla detenzione temporanea o definitiva di persone accusate o condannate per aver commesso reati. Questi luoghi, spesso caratterizzati da celle strette e condizioni dure, sono stati utilizzati fin dall'antichità per punire e isolare chi infrangeva le leggi. Nel passato, le prigioni erano spesso rudimentali e fungevano anche da luoghi di lavoro forzato. La loro evoluzione riflette i mutamenti delle società e delle norme giuridiche nel corso dei secoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I carceri di un tempo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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I carceri di un tempo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Prigioni

Se la definizione "I carceri di un tempo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I carceri di un tempo" conferma che la soluzione 'Prigioni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Prigioni

P Padova R Roma I Imola G Genova I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I carceri di un tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prigioni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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