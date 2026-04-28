Un veliero da trasporto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un veliero da trasporto' è 'Goletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLETTA

Perché la soluzione è Goletta? Una goletta è un tipo di imbarcazione storicamente utilizzata per il trasporto marittimo di merci e persone. Caratterizzata da una forma affusolata e una prua alta, permette di navigare in acque più tranquille e di caricare carichi variabili. La sua struttura robusta e la capacità di adattarsi ai diversi fondali la rendono ideale per il commercio marittimo. La goltta ha avuto un ruolo importante nelle rotte commerciali antiche e medievali, facilitando lo scambio tra le regioni costiere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un veliero da trasporto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un veliero da trasporto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Goletta

Se la definizione "Un veliero da trasporto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un veliero da trasporto" conferma che la soluzione 'Goletta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Goletta

G Genova O Otranto L Livorno E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un veliero da trasporto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Goletta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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