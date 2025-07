La campagna di Legambiente in difesa dei mari nei cruciverba: la soluzione è Goletta Verde

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La campagna di Legambiente in difesa dei mari' è 'Goletta Verde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOLETTA VERDE

Curiosità e Significato di Goletta Verde

Approfondisci la parola di 12 lettere Goletta Verde: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Goletta Verde? Goletta Verde è un termine che richiama le piccole insenature o baie protette lungo la costa, simbolo di ambienti marini preziosi e fragili. Questa espressione viene usata da Legambiente per sensibilizzare la tutela dei mari e delle zone costiere, sottolineando l’importanza di preservare questi angoli di natura incontaminata. Con un nome così evocativo, si invita a proteggere il patrimonio marino per le future generazioni.

Come si scrive la soluzione Goletta Verde

Hai trovato la definizione "La campagna di Legambiente in difesa dei mari" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

E Empoli

