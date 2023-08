Lo sono i sentieri che si inerpicano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i sentieri che si inerpicano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERTI

Significato/Curiosità : Lo sono i sentieri che si inerpicano

I sentieri che si inerpicano o si ergono sono tracciati naturali o artificiali che si snodano attraverso terreni montuosi o collinari. Questi percorsi sfidano i camminatori con ripidi pendii, rocce scoscese e terreni accidentati. Solitamente immersi nella natura, questi sentieri offrono panorami mozzafiato e connettono luoghi remoti, rendendo accessibili luoghi altrimenti inaccessibili. Percorrere tali sentieri richiede impegno fisico e una buona preparazione, ma premia con un senso di avventura, libertà e pace interiore. La loro bellezza e il loro carattere impegnativo li rendono una scelta ideale per gli amanti dell'escursionismo e dell'esplorazione, creando un legame profondo tra l'uomo e la natura selvaggia.

