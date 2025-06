Servono per costruire nei cruciverba: la soluzione è Materiali

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Servono per costruire' è 'Materiali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATERIALI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Materiali? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Materiali.

Perché la soluzione è Materiali? I materiali sono sostanze o elementi utilizzati per costruire, creare o riparare qualcosa. Possono essere naturali o sintetici e rappresentano le fondamenta di ogni progetto, dall’edilizia all’artigianato. Scegliere i materiali giusti è essenziale per garantire solidità, durata e qualità finale. Insomma, senza i materiali, nulla di ciò che immaginiamo potrebbe prendere forma e diventare realtà.

Hai trovato la definizione "Servono per costruire" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

