Non spirituali nei cruciverba: la soluzione è Materiali

Home / Soluzioni Cruciverba / Non spirituali

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non spirituali' è 'Materiali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATERIALI

Curiosità e Significato di Materiali

Approfondisci la parola di 9 lettere Materiali: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Materiali? Materiali si riferisce a sostanze o elementi concreti usati per costruire, creare o produrre qualcosa. Sono tutto ciò che si può toccare e manipolare, come legno, metallo, stoffa o plastica. Questi elementi sono fondamentali in edilizia, artigianato e industria, rappresentando le componenti pratiche e tangibili del nostro quotidiano. Insomma, i materiali sono alla base di ogni realizzazione concreta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comunanze spirituali o artisticheL insieme degli atteggiamenti spirituali volti al raggiungimento di una vita austeraIdealistici spiritualiDeprezzamento di beni o valori spirituali nella prospettiva di un interesse economicoTutt altro che spirituali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Materiali

Stai cercando la risposta alla definizione "Non spirituali"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C H O A I G C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHICAGO" CHICAGO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.