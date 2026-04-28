Situati a est

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Situati a est' è 'Orientali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORIENTALI

Perché la soluzione è Orientali? Le culture orientali si caratterizzano per tradizioni antiche, filosofie profonde e un patrimonio artistico ricco di simbolismi. Questi paesi, situati a est rispetto ad altre regioni del mondo, hanno influenzato molte civiltà con le loro scoperte e innovazioni. La loro posizione geografica ha favorito scambi culturali e commerciali che hanno arricchito il patrimonio globale. L'arte, la filosofia e le religioni di queste aree sono spesso associate a un senso di spiritualità e di equilibrio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Situati a est". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Situati a est nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Orientali

La definizione "Situati a est" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Situati a est" conferma che la soluzione 'Orientali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Orientali

O Otranto R Roma I Imola E Empoli N Napoli T Torino A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Situati a est" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orientali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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