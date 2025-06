Vengono da molto lontano ma... ci passiamo sopra nei cruciverba: la soluzione è Tappeti Orientali

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Vengono da molto lontano ma... ci passiamo sopra' è 'Tappeti Orientali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAPPETI ORIENTALI

Curiosità e Significato di Tappeti Orientali

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tappeti Orientali più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tappeti Orientali.

Perché la soluzione è Tappeti Orientali? I tappeti orientali sono preziosi copriletti decorativi provenienti da paesi come Persia, Turchia e Afghanistan. Questi manufatti artigianali, realizzati con fili di lana o seta, portano in casa un tocco di tradizione e eleganza. Nonostante arrivino da terre lontane, spesso vengono calpestati quotidianamente, dimostrando come la loro bellezza e valore siano apprezzati anche nel nostro stile di vita.

Come si scrive la soluzione Tappeti Orientali

Se "Vengono da molto lontano ma... ci passiamo sopra" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

T Torino

I Imola

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U N E L C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUCANE" LUCANE

