Significato della soluzione per: Dura come la tibia

Aggettivo, forma flessa

Per scintigrafia ossea in campo medico, si intende un esame diagnostico, di medicina nucleare, che viene utilizzato per cercare possibili anomalie nel rimodellamento scheletrico. Viene utilizzata principalmente per aiutare nella diagnosi di una serie di condizioni patologiche delle ossa, tra cui: tumore dell'osso o metastasi, infiammazioni e fratture non visibili nelle radiografie.

ossea f sing





femminile di osseo

Sillabazione

òs | se | a

Etimologia / Derivazione

vedi osseo