Gli schiavi di Sparta

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli schiavi di Sparta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli schiavi di Sparta' è 'Iloti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILOTI

Perché la soluzione è Iloti? Gli Ioti erano gli abitanti di Sparta soggetti a una condizione di subordinazione e sfruttamento, costretti a lavorare come contadini e a sostenere la vita militare della polis senza godere dei diritti degli altri cittadini. La loro condizione era simile a quella degli schiavi, poiché non avevano libertà e dovevano obbedire senza possibilità di autonomia. Questa classe serviva principalmente per mantenere l'economia e supportare l'esercito spartano.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli schiavi di Sparta" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli schiavi di Sparta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli schiavi di Sparta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Iloti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli schiavi di Sparta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli schiavi di Sparta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Iloti:

I Imola L Livorno O Otranto T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli schiavi di Sparta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Schiavi spartaniSchiavi dell antica SpartaAi piedi degli schiaviAntico schiavo di SpartaAlle sue pendici sorse SpartaAntichi schiavi spartani