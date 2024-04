La Soluzione ♚ Che dura 36 mesi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Che dura 36 mesi. TRIENNALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Che dura 36 mesi: Triennale Milano, all'interno del Palazzo dell'Arte, è una delle più importanti istituzioni culturali del capoluogo lombardo. Riconosciuta a livello internazionale, propone mostre d’arte, design, architettura e moda, insieme a spettacoli teatrali, performance, concerti, talk e incontri.Oltre alla programmazione di mostre ed eventi, l’istituzione organizza, ogni tre anni, l’Esposizione Internazionale: uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati al design e all’architettura. Triennale ospita al suo interno anche il Museo del Design Italiano, che presenta parte della collezione permanente dell’istituzione, e un teatro con un vasto ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Triennale Milano, all'interno del Palazzo dell'Arte, è una delle più importanti istituzioni culturali del capoluogo lombardo. Riconosciuta a livello internazionale, propone mostre d’arte, design, architettura e moda, insieme a spettacoli teatrali, performance, concerti, talk e incontri.Oltre alla programmazione di mostre ed eventi, l’istituzione organizza, ogni tre anni, l’Esposizione Internazionale: uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati al design e all’architettura. Triennale ospita al suo interno anche il Museo del Design Italiano, che presenta parte della collezione permanente dell’istituzione, e un teatro con un vasto ... triennale m e f (pl.: triennali) che dura tre anni Quel calciatore ha firmato un contratto triennale Sostantivo triennale m e f (pl.: triennali) evento che ricorre ogni tre anni Sillabazione trien | nà | le Pronuncia IPA: /trien'nale/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo triennalis formato da tri- cioè tre e da annus cioè anno" Termini correlati biennale, quadriennale, quinquennale, pluriennale Altre Definizioni con triennale; dura; mesi; Dura un istante; Dura meno d un decimo di secondo; Tanti giorni dura il giro del mondo di Jules Verne; I mesi di un triennio; Tanti sono i mesi di 31 giorni; Fa sudare nei mesi estivi; Cerca altre soluzioni cruciverba

TRIENNALE

