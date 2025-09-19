È famosa per i giganteschi busti di pietra

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'È famosa per i giganteschi busti di pietra' è 'Isola Di Pasqua'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLA DI PASQUA

Perchè la soluzione è Isola Di Pasqua? L'Isola di Pasqua è conosciuta in tutto il mondo per i suoi imponenti busti di pietra che affascinano chi la visita. Queste sculture misteriose e imponenti sono diventate il simbolo di un luogo ricco di storia e tradizioni antiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È famosa per i giganteschi busti di pietra nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Isola Di Pasqua

Questa pagina è dedicata alla definizione "È famosa per i giganteschi busti di pietra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Isola Di Pasqua'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È famosa per i giganteschi busti di pietra
  • Risposta: ISOLA DI PASQUA
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 5-2-6
  • Schema utile: I____ __ ______
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

I Imola
S Savona
O Otranto
L Livorno
A Ancona
 
D Domodossola
I Imola
 
P Padova
A Ancona
S Savona
Q Quarto
U Udine
A Ancona

La soluzione 'Isola Di Pasqua' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È famosa per i giganteschi busti di pietra". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con giganteschi: Grandiosi, giganteschi 

Con busti: Busti... umani 