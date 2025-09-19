È famosa per i giganteschi busti di pietra

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'È famosa per i giganteschi busti di pietra' è 'Isola Di Pasqua'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLA DI PASQUA

Perchè la soluzione è Isola Di Pasqua? L'Isola di Pasqua è conosciuta in tutto il mondo per i suoi imponenti busti di pietra che affascinano chi la visita. Queste sculture misteriose e imponenti sono diventate il simbolo di un luogo ricco di storia e tradizioni antiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È famosa per i giganteschi busti di pietra nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Isola Di Pasqua

Questa pagina è dedicata alla definizione "È famosa per i giganteschi busti di pietra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Isola Di Pasqua'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È famosa per i giganteschi busti di pietra

È famosa per i giganteschi busti di pietra Risposta: ISOLA DI PASQUA

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 5-2-6

5-2-6 Schema utile: I____ __ ______

I____ __ ______ Inizia con: I

I Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona D Domodossola I Imola P Padova A Ancona S Savona Q Quarto U Udine A Ancona

La soluzione 'Isola Di Pasqua' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È famosa per i giganteschi busti di pietra". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.