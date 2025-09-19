È famosa per i giganteschi busti di pietra
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SOLUZIONE: ISOLA DI PASQUA
Perchè la soluzione è Isola Di Pasqua? L'Isola di Pasqua è conosciuta in tutto il mondo per i suoi imponenti busti di pietra che affascinano chi la visita. Queste sculture misteriose e imponenti sono diventate il simbolo di un luogo ricco di storia e tradizioni antiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È famosa per i giganteschi busti di pietra nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Isola Di Pasqua
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È famosa per i giganteschi busti di pietra
- Risposta: ISOLA DI PASQUA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 5-2-6
- Schema utile: I____ __ ______
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Isola Di Pasqua' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È famosa per i giganteschi busti di pietra". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con famosa: Costruì la famosa torre di Parigi
Con giganteschi: Grandiosi, giganteschi
Con busti: Busti... umani