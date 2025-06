Poca insufficiente nei cruciverba: la soluzione è Scarsa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Poca insufficiente' è 'Scarsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARSA

Curiosità e Significato di Scarsa

Vuoi sapere di più su Scarsa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scarsa.

Perché la soluzione è Scarsa? Poca insufficiente indica qualcosa che manca o non è abbastanza per soddisfare una determinata esigenza. La parola scarsa descrive quindi una quantità limitata o di qualità insufficiente, spesso associata a risorse, servizi o risultati che non raggiungono gli standard desiderati. Capire questo termine aiuta a riconoscere situazioni in cui qualcosa non è sufficiente e richiede miglioramenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ridotta per quantitàInsufficiente inadeguataNe ha poca il negligenteFiume con poca acquaIl debole ne ha poca

Come si scrive la soluzione Scarsa

Se "Poca insufficiente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

S Savona

A Ancona

