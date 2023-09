È limitata dalle acque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È limitata dalle acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISOLA

Significato/Curiosita : E limitata dalle acque

Relativamente limitata delle acque dolci totali, lo 0,006%. l'atmosfera, infine, contiene lo 0,04% delle acque dolci totali. le acque dolci non sono... Disambiguazione – "isole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi isola (disambigua) o isole (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È limitata dalle acque : limitata; dalle; acque; La zona limitata produttrice di un vino in esclusiva; La zona delimitata produttrice esclusiva di un vino; È limitata nei centri abitati; Scarsa limitata ; È limitata da vialetti; Società a responsabilità limitata sigla; Smisurata illimitata ; Una vasta distesa di limitata altitudine; Animale dalle corna molto voluminose; Liquore dalle magiche virtù; Si sprigiona dalle cascate; Si dice di musica autonoma dalle major ing; Permesso dalle norme; Sostanza estratta dalle patate; È costituita dalle entrate patrimoniali; Un ora annunciata dalle sirene; Vi nacque Dalla; Vi nacque Vittorio Alfieri; Jacque s grande psicanalista francese; La città statunitense in cui nacque la musica grunge; Vi nacque Picasso; Tecnica pittorica simile all acque rello; Deflussi di acque piovane; Un protozoo delle acque dolci;

Cerca altre Definizioni