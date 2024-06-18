Insufficiente inadeguata nei cruciverba: la soluzione è Scarsa

Sara Verdi | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Insufficiente inadeguata' è 'Scarsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARSA

Curiosità e Significato di Scarsa

Approfondisci la parola di 6 lettere Scarsa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alimentati in modo insufficienteInsufficiente pocoScarsa insufficienteInsufficiente al bisognoIncompleta insufficiente

Come si scrive la soluzione Scarsa

Hai trovato la definizione "Insufficiente inadeguata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 6 lettere della soluzione Scarsa:
S Savona
C Como
A Ancona
R Roma
S Savona
A Ancona

