Libro che si pubblica ogni dodici mesi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Libro che si pubblica ogni dodici mesi' è 'Annuario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANNUARIO

Perché la soluzione è Annuario? Un annuario è un libro che si pubblica ogni dodici mesi, riempiendo pagine con dati, eventi e informazioni aggiornate dell’anno appena trascorso. Questo tipo di pubblicazione permette di avere una panoramica completa e affidabile su vari aspetti della vita sociale, culturale o professionale, offrendo un punto di riferimento stabile nel tempo. L’annuario si distingue per la sua periodicità e per la funzione di documentare e conservare la memoria di un periodo specifico, diventando uno strumento utile e indispensabile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Libro che si pubblica ogni dodici mesi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Libro che si pubblica ogni dodici mesi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Annuario

Quando la definizione "Libro che si pubblica ogni dodici mesi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Libro che si pubblica ogni dodici mesi" conferma che la soluzione 'Annuario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Annuario

A Ancona N Napoli N Napoli U Udine A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Libro che si pubblica ogni dodici mesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Annuario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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