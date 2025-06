Un libro che riguarda dodici mesi nei cruciverba: la soluzione è Annuario

ANNUARIO

Curiosità e Significato di Annuario

Hai risolto il cruciverba con Annuario? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Annuario.

Perché la soluzione è Annuario? L'**annuario** è un volume che raccoglie informazioni e dati relativi a un'intera annata, come eventi, statistiche o directory di persone e aziende. Viene aggiornato ogni anno e rappresenta una sorta di resoconto periodico. Utile per consultare dati sempre aggiornati, l'annuario è uno strumento fondamentale per chi cerca informazioni affidabili su un determinato settore o periodo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Almanacco pubblicato ogni dodici mesiSomma di dodici mesiDella durata di dodici mesi

Come si scrive la soluzione Annuario

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un libro che riguarda dodici mesi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

N Napoli

U Udine

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

