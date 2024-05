Ricorre ogni dodici mesi

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: L'anniversario è un giorno che commemora o celebra la ricorrenza di un avvenimento accaduto nello stesso giorno di anni passati. Il primo evento viene chiamato ricorrenza iniziale o, se pianificato, inaugurazione dell'evento. L'anno successivo all'evento viene definito primo anniversario. Per eventi di portata nazionale spesso l'anniversario coincide con un giorno di festa nazionale. Per quanto riguarda gli anniversari di fidanzamento, la tradizione popolare cinese sconsiglia vivamente di festeggiare il sesto anno, in quanto la celebrazione porterebbe sfortuna alla coppia (il 6 era considerato numero nefasto nell'antichità, probabilmente dovuto ai 6 matrimoni falliti dell'imperatore Hon-go-min).

anniversario m sing

annuale

Sostantivo

anniversario ( approfondimento) m (pl.: anniversari)

ricorrenza annuale di un evento di una certa importanza anniversario di matrimonio

Sillabazione

an | ni | ver | sà | rio

Pronuncia

IPA: /anniver'sarjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino anniversarius, formato da annus ossia "anno" e dalla radice di vertere ovvero "volgere"

Citazione

Sinonimi