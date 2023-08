Libri che si pubblicano ogni dodici mesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Libri che si pubblicano ogni dodici mesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANNUARI

Significato/Curiosita : Libri che si pubblicano ogni dodici mesi

Profeti), che contiene sul retro il brano scritto da guccini in morte di s.f., successivamente intitolato canzone per un'amica. i nomadi pubblicano anche... L'annuario pontificio è un organo informativo pubblicato ogni anno in italiano dalla santa sede. viene pubblicato con questo nome dal 1912. elenca tutti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Libri che si pubblicano ogni dodici mesi : libri; pubblicano; ogni; dodici; mesi; Uno dei cinque libri del Pentateuco; Curatore di una collana di libri ; Fascicoli pacchi con libri o documenti; libri per officiare una comuni liturgie cattoliche; Condividere libri in giro: book ing; Gli imprenditori che pubblicano tomi; pubblicano libri; Ha guidato il LXIV governo repubblicano italiano; È il simbolo del partito repubblicano italiano; Si pubblicano nelle antologie; Priva di ogni luce; Avversano ogni credo; ogni cosa; L ha ogni fatto sensazionale; Privi di ogni dubbio; Nel Totocalcio meglio del dodici ; Foscolo ne scrisse dodici ; Quelli della Tavola Rotonda erano dodici ; Della durata di dodici mesi; Almanacco pubblicato ogni dodici mesi; Piccoli strumenti da taglio per igiene e cosmesi ; È frequentato da bimbi dai 3 mesi ai 3 anni; Calzature da mesi estivi; La barchetta degli Eschimesi ; Periodi di ventiquattro mesi ;

Cerca altre Definizioni