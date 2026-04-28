Come dire napoletani

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Come dire napoletani' è 'Partenopei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARTENOPEI

Perché la soluzione è Partenopei? I partenopei sono le persone originarie di Napoli, riconosciute per il loro modo di parlare caratteristico e per la forte identità culturale. La loro voce si distingue per un accento vivace e melodioso, che riflette la storia e le tradizioni della città. Questi abitanti esprimono attraverso la parlata un senso di appartenenza e orgoglio, mantenendo vivi i tratti distintivi della loro lingua. La loro voce rappresenta un patrimonio unico e inconfondibile della cultura napoletana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come dire napoletani". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Come dire napoletani nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Partenopei

La soluzione associata alla definizione "Come dire napoletani" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come dire napoletani" conferma che la soluzione 'Partenopei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Partenopei

P Padova A Ancona R Roma T Torino E Empoli N Napoli O Otranto P Padova E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come dire napoletani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Partenopei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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