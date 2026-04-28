Un caso di una certa importanza con risvolti politici come il Dreyfus

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un caso di una certa importanza con risvolti politici come il Dreyfus' è 'Affaire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFFAIRE

Perché la soluzione è Affaire? Un affare si riferisce a un episodio di rilevanza significativa che coinvolge questioni politiche o sociali di grande impatto. Il termine viene spesso associato a eventi che, oltre a interessare direttamente i protagonisti, suscitano dibattiti pubblici e controversie. Un esempio storico di questo tipo di vicenda è il caso Dreyfus, che ha scosso l’opinione pubblica e influenzato il panorama politico dell’epoca. Questi episodi rappresentano momenti cruciali di tensione e cambiamento nella storia di una società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un caso di una certa importanza con risvolti politici come il Dreyfus". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un caso di una certa importanza con risvolti politici come il Dreyfus nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Affaire

In presenza della definizione "Un caso di una certa importanza con risvolti politici come il Dreyfus", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un caso di una certa importanza con risvolti politici come il Dreyfus" conferma che la soluzione 'Affaire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Affaire

A Ancona F Firenze F Firenze A Ancona I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un caso di una certa importanza con risvolti politici come il Dreyfus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Affaire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tu in caso obliquoSi gonfia in caso d incidenteL importanza del dannoL arrivo d una grande quantità di liquido in una certa zonaUna certa differenza