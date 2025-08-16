La regione del Lazio con Rieti

Luca Bianchi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 49 lettere per la definizione 'La regione del Lazio con Rieti' è 'Sabina la Regione Del Lazio Con Rieti È Una Zona Storico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SABINA La regione del Lazio con Rieti è una zona storico

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La regione del Lazio con Rieti nei cruciverba: la soluzione di 49 lettere è Sabina la Regione Del Lazio Con Rieti È Una Zona Storico

Questa pagina è dedicata alla definizione "La regione del Lazio con Rieti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sabina la Regione Del Lazio Con Rieti È Una Zona Storico'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La regione del Lazio con Rieti
  • Risposta: SABINA LA REGIONE DEL LAZIO CON RIETI È UNA ZONA STORICO
  • Lunghezza: 49 lettere
  • Schema parole: 8-7-3-5-3-5-1-3-4-7
  • Schema utile: S__________ _______ ___ _____ ___ _____ _ ___ ____ _______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 49 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
B Bologna
I Imola
N Napoli
A Ancona
-
-
-
L Livorno
A Ancona
 
R Roma
E Empoli
G Genova
I Imola
O Otranto
N Napoli
E Empoli
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
 
L Livorno
A Ancona
Z Zara
I Imola
O Otranto
 
C Como
O Otranto
N Napoli
 
R Roma
I Imola
E Empoli
T Torino
I Imola
 
È -
 
U Udine
N Napoli
A Ancona
 
Z Zara
O Otranto
N Napoli
A Ancona
 
S Savona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
C Como
O Otranto

La soluzione 'Sabina la Regione Del Lazio Con Rieti È Una Zona Storico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La regione del Lazio con Rieti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con regione: Relativo alla regione posteriore del cranio 

Con lazio: La città del Lazio in cui nacquero quattro papi 

Con rieti: L antica via romana che passa da Rieti e da Ascoli 