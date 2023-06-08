Un esercizio da uomo-serpente

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un esercizio da uomo-serpente' è 'Contorsionismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTORSIONISMO

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un esercizio da uomo-serpente
  • Risposta: CONTORSIONISMO
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 14
  • Schema utile: C_____________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O
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Un esercizio da uomo-serpente nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Contorsionismo

La soluzione associata alla definizione "Un esercizio da uomo-serpente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contorsionismo'.

Le 14 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
O Otranto
R Roma
S Savona
I Imola
O Otranto
N Napoli
I Imola
S Savona
M Milano
O Otranto

La soluzione 'Contorsionismo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un esercizio da uomo-serpente". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.