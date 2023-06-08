Un esercizio da uomo-serpente
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SOLUZIONE: CONTORSIONISMO
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un esercizio da uomo-serpente
- Risposta: CONTORSIONISMO
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 14
- Schema utile: C_____________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Un esercizio da uomo-serpente nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Contorsionismo
La soluzione associata alla definizione "Un esercizio da uomo-serpente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contorsionismo'.
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Contorsionismo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un esercizio da uomo-serpente". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.