Lo respinge chi è affetto da anoressia nei cruciverba: la soluzione è Cibo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo respinge chi è affetto da anoressia' è 'Cibo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIBO

Curiosità e Significato di Cibo

La soluzione Cibo di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cibo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cibo? La parola cibo indica tutto ciò che si mangia e beve per nutrirsi. È essenziale per vivere, crescere e mantenersi in salute. Chi soffre di anoressia spesso respinge il cibo, mettendo a rischio il proprio benessere. Comprendere l'importanza del cibo aiuta a sensibilizzare sull'importanza di un'alimentazione equilibrata e di un rapporto sano con il cibo stesso.

Come si scrive la soluzione Cibo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo respinge chi è affetto da anoressia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

B Bologna

O Otranto

