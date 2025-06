Lo è la commissione che combatte la malavita presente in Sicilia nei cruciverba: la soluzione è Antimafia

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è la commissione che combatte la malavita presente in Sicilia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è la commissione che combatte la malavita presente in Sicilia' è 'Antimafia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIMAFIA

Curiosità e Significato di Antimafia

Hai risolto il cruciverba con Antimafia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Antimafia.

Perché la soluzione è Antimafia? Antimafia indica l'insieme di azioni, organizzazioni e leggi dedicate a combattere la criminalità organizzata, in particolare la mafia siciliana. È un impegno costante per proteggere la legalità e la società da attività illecite, corruzione e violenza. Questa lotta rappresenta un valore fondamentale per mantenere la giustizia e la sicurezza nel territorio. È un esempio di resistenza civile contro le ingiustizie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è una crema che combatte gli arrossamentiLo si combatte con le armiCombatte la malavita

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Antimafia

La definizione "Lo è la commissione che combatte la malavita presente in Sicilia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

M Milano

A Ancona

F Firenze

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B A B A I G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GABBIA" GABBIA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.