I sassi sul greto del fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I sassi sul greto del fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CIOTTOLI

Significato/Curiosita : I sassi sul greto del fiume

Locali sostengono che il nome val palot derivi dall'abbondanza di sassi nel greto del fiume (in dialetto bresciano balòt). gaetano panazza, araldo bertolini... Moderno, arredi urbani, aree verdi. si possono trovare ciottoli di marmo, porfido e granito. i ciottoli sono usati anche in vialetti da percorrere a piedi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : I sassi sul greto del fiume : sassi; greto; fiume; La città dei famosi sassi ; Il drammaturgo di Assassi nio nella cattedrale; Ospita i caratteristici sassi ; David lo ritrasse assassi nato; Un precipitare di sassi ; Restano un segreto finché non si svelano; Un segreto da dive; È noto il suo segreto ; Fidarsi o rivelare un segreto ; Il suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000; Si unisce al Mississippi per formare il terzo fiume più lungo del mondo; Il fiume del Cairo; Lo storico fiume che mormorò; fiume che nasce dal Tibet; fiume della Mesopotamia;

