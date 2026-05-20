Una pista per i centauri

Anna Spiotta | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una pista per i centauri' è 'Motodromo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOTODROMO

La risposta Motodromo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Motodromo? Un motodromo è un'area appositamente dedicata alle attività di motociclismo e corsa. Si tratta di uno spazio progettato per permettere ai centauri di gareggiare, allenarsi e migliorare le proprie capacità in sicurezza. La struttura può includere diversi tracciati e aspetti tecnici che favoriscono le competizioni e l'addestramento. La presenza di un motodromo contribuisce allo sviluppo dello sport e alla promozione di eventi legati al motociclismo.

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Una pista per i centauri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Motodromo

Se la definizione "Una pista per i centauri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Motodromo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una pista per i centauri
  • Risposta: MOTODROMO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: M________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
T Torino
O Otranto
D Domodossola
R Roma
O Otranto
M Milano
O Otranto

La soluzione 'Motodromo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una pista per i centauri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con centauri: I centauri che si infangano 