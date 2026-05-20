Una pista per i centauri
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SOLUZIONE: MOTODROMO
La risposta Motodromo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Motodromo? Un motodromo è un'area appositamente dedicata alle attività di motociclismo e corsa. Si tratta di uno spazio progettato per permettere ai centauri di gareggiare, allenarsi e migliorare le proprie capacità in sicurezza. La struttura può includere diversi tracciati e aspetti tecnici che favoriscono le competizioni e l'addestramento. La presenza di un motodromo contribuisce allo sviluppo dello sport e alla promozione di eventi legati al motociclismo.
Una pista per i centauri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Motodromo
Se la definizione "Una pista per i centauri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Motodromo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una pista per i centauri
- Risposta: MOTODROMO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Motodromo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una pista per i centauri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: I centauri vi ripongono il casco Scendono sempre in pista Precede Laren in pista Un settore della pista d atletica Pari in pista
Altre definizioni collegate
Con pista: Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf
Con centauri: I centauri che si infangano