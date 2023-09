Gli spettatori delle corse li puntano sui cavalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli spettatori delle corse li puntano sui cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BINOCOLI

Significato/Curiosita : Gli spettatori delle corse li puntano sui cavalli

Come già augusto aveva valorizzato tiberio e suo fratello druso, pur puntano sui nipoti per la successione; e di come tiberio a sua volta avesse adottato... Esistono binocoli per uso diurno, per uso crepuscolare e per uso misto (o tuttofare), ma non per uso notturno o in assenza di luce. i binocoli cosiddetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gli spettatori delle corse li puntano sui cavalli : spettatori; delle; corse; puntano; cavalli; Le aree riservate agli spettatori allo stadio; Accompagna gli spettatori alla poltrona; La parte del palcoscenico più vicina agli spettatori ; Cinema per spettatori che rimangono in auto; Un settore per gli spettatori dell ippodromo; I letti delle antiche prigioni; Le ruote delle trasmissioni; Le puntate delle serie televisive; Vi si svolge la corsa delle 500 miglia; Membrane delle nari; Caratterizza le corse con il sediolo; Un concorso sulle corse dei cavalli nato nel 1948; Conduzione guida di Martin Scorse se; La fermata ai box nelle corse di Formula; Percorse da rigature; Li puntano gli astronomi; Si impuntano sulla erre; Vi si appuntano le medaglie; Si spuntano facilmente; Si puntano alla roulette; La roulotte per i cavalli ; Un concorso sulle corse dei cavalli nato nel 1948; Come il cavalli no nello stemma della Ferrari; Ghiottoneria per i cavalli ; Segue cani e cavalli ;

Cerca altre Definizioni