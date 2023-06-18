Franco dello sci di fondo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Franco dello sci di fondo' è 'Nones'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Perché la soluzione è Nones? Il termine si riferisce all'importo che si paga per coprire le spese di viaggio o di soggiorno, spesso incluso in accordi di sponsorizzazione o partecipazione a eventi sportivi. È un compenso che permette di sostenere le spese accessorie legate alla partecipazione. Questo concetto si applica anche nello sci di fondo, dove il franco rappresenta un contributo economico per facilitare la presenza degli atleti o degli organizzatori.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Franco dello sci di fondo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Franco dello sci di fondo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

La definizione "Franco dello sci di fondo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Franco dello sci di fondo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Franco dello sci di fondo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

