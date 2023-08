Importante gara sciistica di fondo italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante gara sciistica di fondo italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MARCIALONGA

Significato/Curiosita : Importante gara sciistica di fondo italiana

Stazione sciistica italiana a dotarsi di un sistema di innevamento artificiale. ospitò dal 1979 agli inizi degli anni novanta varie gare femminili di coppa... Suggerimenti del progetto di riferimento. la marcialonga, conosciuta anche come marcialonga di fiemme e fassa o marcialonga skiing, è la più importante e famosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

