Una gara per maratoneti sugli sci

Angelo Caputo | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 83 lettere per la definizione 'Una gara per maratoneti sugli sci' è 'Marcialonga la Marcialonga È Una Famosa Gara Di Sci Di Fondo Che Si Svolge Ogni Anno In Trentino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARCIALONGA La Marcialonga è una famosa gara di sci di fondo che si svolge ogni anno in Trentino

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Una gara per maratoneti sugli sci nei cruciverba: la soluzione di 83 lettere è Marcialonga la Marcialonga È Una Famosa Gara Di Sci Di Fondo Che Si Svolge Ogni Anno In Trentino

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Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una gara per maratoneti sugli sci
  • Risposta: MARCIALONGA LA MARCIALONGA È UNA FAMOSA GARA DI SCI DI FONDO CHE SI SVOLGE OGNI ANNO IN TRENTINO
  • Lunghezza: 83 lettere
  • Schema parole: 13-11-1-3-6-4-2-3-2-5-3-2-6-4-4-2-8
  • Schema utile: M________________ ___________ _ ___ ______ ____ __ ___ __ _____ ___ __ ______ ____ ____ __ ________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Le 83 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
R Roma
C Como
I Imola
A Ancona
L Livorno
O Otranto
N Napoli
G Genova
A Ancona
-
-
-
-
L Livorno
A Ancona
 
M Milano
A Ancona
R Roma
C Como
I Imola
A Ancona
L Livorno
O Otranto
N Napoli
G Genova
A Ancona
 
È -
 
U Udine
N Napoli
A Ancona
 
F Firenze
A Ancona
M Milano
O Otranto
S Savona
A Ancona
 
G Genova
A Ancona
R Roma
A Ancona
 
D Domodossola
I Imola
 
S Savona
C Como
I Imola
 
D Domodossola
I Imola
 
F Firenze
O Otranto
N Napoli
D Domodossola
O Otranto
 
C Como
H Hotel
E Empoli
 
S Savona
I Imola
 
S Savona
V Venezia
O Otranto
L Livorno
G Genova
E Empoli
 
O Otranto
G Genova
N Napoli
I Imola
 
A Ancona
N Napoli
N Napoli
O Otranto
 
I Imola
N Napoli
 
T Torino
R Roma
E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Marcialonga la Marcialonga È Una Famosa Gara Di Sci Di Fondo Che Si Svolge Ogni Anno In Trentino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una gara per maratoneti sugli sci". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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