Una gara per maratoneti sugli sci
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SOLUZIONE: MARCIALONGA La Marcialonga è una famosa gara di sci di fondo che si svolge ogni anno in Trentino
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Una gara per maratoneti sugli sci nei cruciverba: la soluzione di 83 lettere è Marcialonga la Marcialonga È Una Famosa Gara Di Sci Di Fondo Che Si Svolge Ogni Anno In Trentino
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una gara per maratoneti sugli sci
- Risposta: MARCIALONGA LA MARCIALONGA È UNA FAMOSA GARA DI SCI DI FONDO CHE SI SVOLGE OGNI ANNO IN TRENTINO
- Lunghezza: 83 lettere
- Schema parole: 13-11-1-3-6-4-2-3-2-5-3-2-6-4-4-2-8
- Schema utile: M________________ ___________ _ ___ ______ ____ __ ___ __ _____ ___ __ ______ ____ ____ __ ________
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 83 lettere della soluzione
La soluzione 'Marcialonga la Marcialonga È Una Famosa Gara Di Sci Di Fondo Che Si Svolge Ogni Anno In Trentino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una gara per maratoneti sugli sci". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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