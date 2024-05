Lultimo di Russia fu un Romanov

Sostantivo

Curiosità su: Zar, a volte scritto come czar o tzar o zair, ma anche tsar, (in russo , car', ; in bulgaro , car; dal latino Caesar, poi C'zar, infine zar), è un titolo usato per designare i monarchi slavi orientali e meridionali dell'Europa orientale, nato a partire dai monarchi bulgaresi del Primo Impero Bulgaro dal X secolo in poi e divenuto successivamente popolare coi sovrani dell'Impero russo dal 1547 al 1917. Il termine deriva dalla parola latina caesar, inteso come "imperatore" nel senso medievale europeo del termine: un sovrano con lo stesso rango di un imperatore romano, che lo deteneva con l'approvazione di un altro imperatore o di un supremo ecclesiastico (il Papa o il Patriarca Ecumenico). Il primo regnante ad adottare ufficialmente il titolo fu il sovrano bulgaro Simeone I il Grande (893-927), che ottenne il titolo dal patriarca Nicola I Mistico durante la guerra bulgaro-bizantina del 913-927. Il primo sovrano russo ad adottare ufficialmente il titolo fu invece Ivan IV il Terribile (1547-1584), come simbolo del cambiamento della natura della monarchia russa; fino a quel momento il titolo era quello di principe di Moscovia.

zar ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (storia) (politica) appellativo del sovrano in Russia fino alla sua soppressione durante la rivoluzione d'ottobre letteralmente sottratti alle famiglie, ai tempi dello zar , molti giovani venivano forzati ad essere soldati ed a combattere

anche per la sua popolarità, Vladimir Putin è stato chiamato "l'ultimo zar "

Sillabazione

zar

Pronuncia

IPA: /'tsar/

Etimologia / Derivazione

dal latino Caesar cioè "Cesare"

Citazione

Sinonimi