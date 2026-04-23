Quello dalle ferie ingorga le strade

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello dalle ferie ingorga le strade' è 'Rientro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIENTRO

Perché la soluzione è Rientro? Il rientro rappresenta il momento in cui si torna a casa dopo un periodo di assenza, come le ferie. Questo periodo si caratterizza spesso per un aumento del traffico e della congestione stradale, poiché molte persone riprendono il viaggio verso le proprie destinazioni quotidiane. Le strade si riempiono di veicoli, creando ingorghi che rallentano gli spostamenti e causano disagi. Il rientro, quindi, si associa a situazioni di traffico intenso e di congestione delle vie di comunicazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello dalle ferie ingorga le strade". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Quello dalle ferie ingorga le strade nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rientro

Quando la definizione "Quello dalle ferie ingorga le strade" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello dalle ferie ingorga le strade" conferma che la soluzione 'Rientro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rientro

R Roma I Imola E Empoli N Napoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello dalle ferie ingorga le strade" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rientro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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