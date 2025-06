Le fontanelle pubbliche nelle strade di Roma nei cruciverba: la soluzione è Nasoni

NASONI

Perché la soluzione è Nasoni? Le fontanelle pubbliche nelle strade di Roma sono chiamate Nasoni. Questi iconici rubinetti d'acqua, disseminati in tutta la città, offrono acqua fresca e pura a chi passeggia tra monumenti e piazze. Il nome deriva dal dialetto romano, richiamando il naso, per via della forma del beccuccio. Un simbolo di generosità e tradizione che rende unica la capitale.

