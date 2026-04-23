Proponimento solenne promessa

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Proponimento solenne promessa' è 'Voto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOTO

Perché la soluzione è Voto? Una voce rappresenta un voto, ovvero un atto attraverso il quale si esprime una preferenza o un giudizio nel contesto di una decisione collettiva. È un mezzo formale con cui un individuo manifesta il proprio sostegno o opposizione a una proposta, contribuendo a determinare l’esito di un processo decisionale. La voce, quindi, assume un ruolo fondamentale nel funzionamento di istituzioni democratiche, dove la partecipazione di ciascun membro si traduce in un impegno condiviso. La sua importanza si evidenzia nella capacità di influenzare le scelte pubbliche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Proponimento solenne promessa". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Proponimento solenne promessa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Voto

Se la definizione "Proponimento solenne promessa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Proponimento solenne promessa" conferma che la soluzione 'Voto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Voto

V Venezia O Otranto T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Proponimento solenne promessa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Voto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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