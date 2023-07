Riconosciuti in modo solenne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riconosciuti in modo solenne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANCITI

Significato/Curiosita : Riconosciuti in modo solenne

Delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, dettando un'unica norma espressa: l'art. 14 cod. civ. che impone la formalità solenne dell'atto pubblico... Incorporata nella wbc dal 1970. fino al 1921, i campioni del mondo venivano sanciti tali per acclamazione dal pubblico, in quanto non esisteva alcun ente ufficiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

