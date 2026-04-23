Nel 2003 acquistò il Chelsea: Abramovich

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nel 2003 acquistò il Chelsea: Abramovich' è 'Roman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROMAN

Perché la soluzione è Roman? Roman Abramovich è un imprenditore russo noto per aver acquistato il Chelsea nel 2003, cambiando radicalmente il club inglese. La sua gestione ha portato a investimenti significativi nel team, migliorando le performance e aumentando la competitività a livello internazionale. L'attenzione ai dettagli e la strategia di sviluppo hanno reso il Chelsea uno dei club più prestigiosi d'Europa. La sua influenza si riflette anche nel panorama calcistico mondiale, lasciando un'impronta duratura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel 2003 acquistò il Chelsea: Abramovich". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Nel 2003 acquistò il Chelsea: Abramovich nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Roman

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Roman

R Roma O Otranto M Milano A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel 2003 acquistò il Chelsea: Abramovich" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Roman' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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