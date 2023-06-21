Abramovich: il magnate russo proprietario del Chelsea

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Abramovich: il magnate russo proprietario del Chelsea' è 'Roman'.

SOLUZIONE: ROMAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abramovich: il magnate russo proprietario del Chelsea" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abramovich: il magnate russo proprietario del Chelsea". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Roman? Roman Abramovich è un imprenditore russo noto principalmente per la sua acquisizione del club di calcio Chelsea, di cui è stato proprietario. La sua figura è associata a una notevole influenza nel mondo dello sport, grazie alla gestione strategica e alle ingenti risorse investite nel team. La sua presenza nel calcio internazionale ha suscitato molte discussioni riguardo al ruolo dei magnati nello sport professionistico. Abramovich ha lasciato un'impronta significativa nel panorama calcistico europeo e mondiale.

In presenza della definizione "Abramovich: il magnate russo proprietario del Chelsea", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abramovich: il magnate russo proprietario del Chelsea" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Roman:

R Roma O Otranto M Milano A Ancona N Napoli

