L Abramovich magnate russo ex proprietario del Chelsea

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Abramovich magnate russo ex proprietario del Chelsea' è 'Roman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROMAN

Perché la soluzione è Roman? Roman Abramovich è un imprenditore russo noto per aver gestito con grande successo attività nel settore energetico e industriale. La sua figura ha acquisto notorietà internazionale quando è diventato il proprietario del club di calcio Chelsea, portandolo a risultati sportivi di rilievo. La sua influenza si estende anche nel mondo degli affari e della politica, dove ha mantenuto una presenza significativa. La sua storia è strettamente legata alle sue iniziative imprenditoriali e alla sua capacità di gestire grandi patrimoni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Abramovich magnate russo ex proprietario del Chelsea". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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L Abramovich magnate russo ex proprietario del Chelsea nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Roman

La soluzione associata alla definizione "L Abramovich magnate russo ex proprietario del Chelsea" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Abramovich magnate russo ex proprietario del Chelsea" conferma che la soluzione 'Roman' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Roman

R Roma O Otranto M Milano A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Abramovich magnate russo ex proprietario del Chelsea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Roman' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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